Спектакль состоялся: почему именно Михеила Кавелашвили "выбрали" президентом Грузии

В Грузии состоялись так называемые "выборы президента", где "победил" бывший футболист Михеил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом. Понятно, что этот процесс выгоден России.

Об этом 24 Каналу рассказал старший научный сотрудник Центра исследований внешней политики и бывший посол Грузии в США Бату Кутелия, отметив, что Михеил Кавелашвили представляет пророссийскую партию "Грузинская мечта", которая захватила власть в стране.

К теме Кто такой Михеил Кавелашвили и почему он – единственный кандидат на "выборах президента" Грузии

Что происходит в Грузии

Как отметил Кутелия, одна из основ, на которой базируется пирамида "власти" пророссийского основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, является хорошая осведомленность в коррупционных схемах. Очевидно, что все это касается и Кавелашвили.

Его пророссийские идеи и манера выражения хорошо отражает криминальный менталитет всей этой клики Иванишвили. Все знают, что Кавелашвили не является президентом. Парламент не является парламентом. Они не представляют грузинский народ. Этот процесс вышел за рамки конституции. Это – государственный переворот. А спектакль с "выборами" дополнительно подрывает суверенитет Грузии,

– отметил Кутелия.

Именно это является целью Кремля, который хочет поглотить Грузию. Если в 2008 году России оккупировала 20% территории Грузии, то теперь посягает на остальную территорию. Но действует уже другими методами.

Пребывание "Грузинской мечты" у власти полностью зависит от поддержки со стороны России. Народ не поддерживает эту группировку. Все их месседжи направлены именно к Кремлю, чтобы продемонстрировать свою лояльность.

Вся Грузия. Люди из разных социальных статусов протестуют. Особенно участвуют в протестах люди, которых Россия выгнала из родных городов из-за вторжения в 2008 году. Борьба, которая продолжается на улицах Тбилиси – это экзистенциальная борьба за наше государство,

– подчеркнул Кутелия.

Добавим, в Грузии впервые состоялись "выборы", где президента выбирал не народ, а коллегия избирателей. Туда входят, в частности депутаты парламента. По данным СМИ, у "победителя" Кавелашвили нет высшего образования.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает результатов "выборов". Она не собирается покидать пост, пока в стране не проведут новые парламентские выборы. А уже тогда парламент выберет нового президента. На этом фоне в Грузии уже 18 день подряд продолжаются протесты. Люди требуют освободить всех задержанных и провести новые парламентские выборы.