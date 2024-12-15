Про це 24 Каналу розповів старший науковий співробітник Центру досліджень зовнішньої політики та колишній посол Грузії у США Бату Кутелія, зауваживши, що Міхеїл Кавелашвілі представляє проросійську партію "Грузинська мрія", яка захопила владу в країні.

До теми Хто такий Міхеїл Кавелашвілі і чому він – єдиний кандидат на "виборах президента" Грузії

Що відбувається в Грузії

Як наголосив Кутелія, одна з основ, на якій базується піраміда "влади" проросійського засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, є добра обізнаність в корупційних схемах. Очевидно, що все це стосується і Кавелашвілі.

Його проросійські ідеї та манера вираження добре відображає кримінальний менталітет усієї цієї кліки Іванішвілі. Всі знають, що Кавелашвілі не є президентом. Парламент не є парламентом. Вони не представляють грузинський народ. Цей процес вийшов за рамки конституції. Це – державний переворот. А спектакль з "виборами" додатково підриває суверенітет Грузії,

– зауважив Кутелія.

Саме це є ціллю Кремля, який хоче поглинути Грузію. Якщо у 2008 році Росії окупувала 20% території Грузії, то тепер зазіхає на решту території. Але діє вже іншими методами.

Перебування "Грузинської мрії" при владі повністю залежить від підтримки з боку Росії. Народ не підтримує це угруповання. Усі їхні меседжі спрямовані саме до Кремля, щоб продемонструвати свою лояльність.

Уся Грузія. Люди з різних соціальних статусів протестують. Особливо беруть участь у протестах люди, яких Росія вигнала з рідних міст через вторгнення у 2008 році. Боротьба, яка триває на вулицях Тбілісі – це екзистенційна боротьба за нашу державу,

– підкреслив Кутелія.

Додамо, в Грузії вперше відбулися "вибори", де президента обирав не народ, а колегія виборців. Туди входять, зокрема депутати парламенту. За даними ЗМІ, у "переможця" Кавелашвілі немає вищої освіти.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає результатів "виборів". Вона не збирається полишати посаду, доки в країні не проведуть нові парламентські вибори. А вже тоді парламент обере нового президента. На цьому тлі в Грузії вже 18 день поспіль тривають протести. Люди вимагають звільнити усіх затриманих та провести нові парламентські вибори.