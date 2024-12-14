Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦВК Грузії. Зазначимо, що Михаїл Кавелашвілі був єдиним кандидатом на виборах президента.

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Кавелашвілі оголосили президентом Грузії

Виборча колегія Грузії, абсолютна більшість якої мала "Грузинська мрія", обрала президентом Михаїла Кавелашвілі

Як повідомили у ЦВК, за Кавелашвілі віддали голоси 224 виборники. Для перемоги проросійському політику необхідно було 200 голосів.

Варто вказати, що всього колегія виборців складається з 300 осіб. Половина голосів відходить депутатам парламенту Грузії. Решту ділять Верховна рада Аджарії (автономний регіон у складі Грузії), Верховна рада Абхазії (грузинський регіон, який окупувала Росія), та район Сакребуло.