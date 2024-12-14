Про це повідомляє 24 Канал з посиланням "Ехо Кавказу". Зазначимо, що цьогорічні вибори у Грузії відбулися за новою схемою, де президента обирає колегія з 300 виборців, а не народ.

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Реакція Зурабішвілі на результати виборів

Саломе Зурабішвілі вийшла до учасників маршу матерів, рідні яких були затримані грузинськими силовиками. Чинна президентка подякувала учасникам акції протесту, які не визнають легітимність президентських виборів, що відбулися в парламенті.

Нічого нема. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося,

– сказала президент.

До слова, раніше Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів виборів і не збирається залишати свою посаду.

Важливо, що на президентських виборах у Грузії у 2024 році був всього один кандидат – проросійський ветеран футболу Міхеїло Кавелашвілі, член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії".

Він переміг на "виборах" президента у Грузії, отримавши 224 голоси виборників з 300 можливих. Один бюлетень визнали зіпсованим. Для перемоги проросійському політику необхідно було 200 голосів.

Інавгурація президента має відбутися 29 грудня. Втім, на тлі так званих "виборів" президента у Грузії продовжуються мітинги, учасники яких не визнають легітимність виборів.