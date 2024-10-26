Разгромленные участки, драки, массовые вбросы бюллетеней: выборы в Грузии проходят неспокойно

В Грузии в субботу, 26 октября, начались парламентские выборы, которые могут стать решающими для страны. Впрочем, проходит голосование слишком неспокойно.

На участках зафиксированы провокации, погромы, драки, массовые вбросы бюллетеней. Видео, как проходят выборы, показали грузинские издания Interpressnews і Sova.

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Как проходят выборы в Грузии

Предполагается, что эти парламентские выборы определят курс Грузии на долгие годы. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал их "референдумом за войну или мир". А нынешний президент Саломе Зурабишвили заявила, что в случае победы пророссийской партии "Грузинская мечта" ее могут арестовать.

Между тем на участках фиксируют драки и массовые вбросы бюллетеней. В частности, в округе Марнеули один из мужчин бросил в урну пачку бланков. После этого там произошла физическая схватка.

Мужчина бросил в урну пачку бюллетеней: смотрите видео

Экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария рассказала, что напали на наблюдателя, который зафиксировал этот инцидент на камеру.

Также очевидцы говорят, что видели, как на одного избирателя выдавали несколько бюллетеней.

На избирательных участках в Грузии зафиксированы драки: смотрите видео

А в одном из городов на западе страны мужчина разгромил избирательный участок.

Разгромленный участок в Грузии: смотрите видео

В ЦИК Грузии отреагировали на провокации

На нарушения отреагировали в ЦИК Грузии. Председатель комиссии Георгий Каландаришвили после публикации видео с массовым вбросом бюллетеней призвал Министерство внутренних дел "как можно быстрее осуществить соответствующие процедуры", Марнеульскую районную избирательную комиссию – срочно разобраться в ситуации и принять соответствующее решение.

В СМИ и Интернете распространяется информация о том, что на 69-м избирательном участке Марнеула в урну для голосования были вброшены бюллетени. Это тревожная информация,

– отметил он.

Глава ЦИК Грузии также подчеркнул, что "не позволит таким манипулятивным инцидентам подорвать многомесячные усилия, которые мы вложили в день выборов".

"Насколько мне известно, по этому факту МВД возбудило уголовное дело. Я хотел бы попросить Министерство как можно быстрее реализовать соответствующие процедуры, чтобы предоставить общественности объективную, точную информацию в пределах нашей компетенции", – сказал Каландаришвили.

Он отметил, что такие случаи "наносят вред избирательной среде, репутации института и вызывают вопросы о результатах".