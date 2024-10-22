Основатель правящей партии Грузии обещает запретить оппозицию после победы на выборах

Бидзина Иванишвили, председатель правящей партии Грузии, снова заявил о планах запретить оппозиционные партии. Он обещает это сделать, если "Грузинской мечте" удастся получить конституционное большинство в парламенте.

Заявление Иванишвили, что он произнес за 4 дня до выборов, сообщает "Эхо Кавказа". Он призвал голосовать за "Грузинскую мечту", которая запретами сформирует для себя новую оппозицию.

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В чем заключается план "Грузинской мечты"

Иванишвили призвал граждан голосовать за "Грузинскую мечту" на выборах 26 октября. Он обещает, что после запрета нынешних оппозиционных сил в стране возникнет новая оппозиция, чего он очень ждет.

Как только эта сила отодвинется, у "Грузинской мечты" появится множество оппонентов, и я жду этого дня. Это будет самый счастливый день, когда у людей будет возможность выбрать между хорошим и лучшим,

– заявил Иванишвили во время интервью телеканалу "Имеди".

Он также извинился перед гражданами Грузии за то, что сейчас их единственный выбор – это "Грузинская мечта".

У вас будет выбор после этого – не "Грузинская мечта", а что-то подобное и лучше. Оппозиции будет столько, сколько мы хотим,

– говорит Иванишвили.

Кроме этого, миллиардер резко высказался в отношении экс-премьера Георгия Гахарии, угрожая передать его и членов его команды в суд.

Этот бессовестный (Гахария) и те, кто стоят рядом с ним, их придется, конечно, судить. Конечно, мы докажем все черным по белому – что он делал, для чего он делал,

– заявил политик.

Напомним, в ЕС резко раскритиковали планы "Мрии" запретить все оппозиционные партии. Такой курс Грузии фактически остановит процесс её вступления в Союз.