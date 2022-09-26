Италия голосовала на ключевых для Европы выборах: СМИ уже называют Мэлони будущим премьером

В Италии 25 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Итальянцы голосовали на выборах, которые уже называют ключевыми для всей Европы.

В этом году голосовать на выборах получили право около 51 миллиона итальянцев. Из них – 2,6 миллиона человек голосуют впервые.

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Некоторые СМИ уже называют Джорджию Мэлони будущим премьером. В то же время, некоторые местные жители, с которыми общаются журналисты, выражают настороженность. Они не верят, что Мелони – политик, в котором нуждается Италия. В частности, людей волнует, не отбросит ли ее возможная победа на парламентских выборах Италию на годы в прошлое.

На выборах – рекордно низкая явка

Выборы 25 сентября отметились рекордно низкой явкой. Итальянские СМИ сообщили, что к середине избирательного дня участие в голосовании приняло только 19,21% избирателей.

Опрос показал, что наибольшие шансы на победу имеет коалиция правых сил Италии: "Братья Италии" Джорджии Мелони, "Лига" Маттео Сальвини и "Форца Италия" Сильвио Берлускони. Все эти политсилы "отличились" евроскептицизмом и умеренным взглядом на отношения с россией. Собственно, саму Мэлони сравнивают с Марин Ле Пен и Виктором Орбаном.

Евросоюз обеспокоен тем, что Мэлони может подорвать европейское единство. Политик ранее призывала смягчить санкции против россии.

В то же время после полномасштабного вторжения россии в Украину Мелони неожиданно поддержала решение правительства Марио Драги о поставках оружия в Украину.

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