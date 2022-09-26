Цьогоріч голосувати на виборах отримали право приблизно 51 мільйон італійців. З них – 2,6 мільйона людей голосують вперше.

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Деякі ЗМІ вже називають Джорджію Мелоні майбутньою прем'єркою. Водночас деякі місцеві жителі, з якими спілкуються журналісти, висловлюють настороженість. Вони не вірять, що Мелоні – політикиня, якої потребує Італія. Зокрема, людей хвилює, чи її можлива перемога на парламентських виборах не відкине Італію на роки у минуле.

На виборах – рекордно низька явка

Вибори 25 вересня відзначилися рекордно низькою явкою. Італійські ЗМІ повідомили, що до середини виборчого дня участь у голосуванні взяли лише 19,21% виборців.

Опитування показали, що найбільші шанси на перемогу має коаліція правих сил Італії: "Брати Італії" Джорджії Мелоні, "Ліга" Маттео Сальвіні та "Форца Італія" Сільвіо Берлусконі. Усі ці політсили "відзначилися" євроскептицизмом та поміркованим поглядом на відносини з росією. Власне саму Мелоні порівнюють з Марін Ле Пен та Віктором Орбаном.

Євросоюз стурбований тим, що Мелоні може підірвати європейську єдність. Політикиня раніше закликала пом'якшити санкції проти росії.

Водночас після повномасштабного вторгнення росії в Україну Мелоні неочікувано підтримала рішення уряду Маріо Драгі щодо поставок зброї в Україну.

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