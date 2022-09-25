Виборчі дільниці в Італії відкрилися о 7 ранку за місцевим часом. Очікується, що цього року явка досягне нового рекордно низького рівня.

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Рекордно низька явка в Італії

До середини дня явка виборців досягла 19,21%. Рівень участі у виборах нижчий, ніж під час виборів 2018 року, коли він досяг 19,43%.

Зранку вже проголосували лідери декількох великих італійських партій. Енріко Летта з лівоцентристської Демократичної партії проголосував на виборчій дільниці в Римі, а голова правої, антимігрантської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні голосував у Мілані.

Сальвіні балотується разом із лідеркою ультраправої партії "Брати Італії" Джорджією Мелоні та Сільвіо Берлусконі з "Вперед, Італія" у правій коаліції.

Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці також проголосував у Флоренції. Ренці відокремився від партії та заснував Italia Viva, яка балотується як частина центристської коаліції Azione-Italia Viva.

Президент Італії Серджо Маттарелла, який раніше переобрався на другий термін, проголосував у своєму рідному місті Палермо на острові Сицилія. Він з'явився на своїй виборчій дільниці, у місцевій школі, незабаром після відкриття дільниць.

До речі Як Берлусконі зашкварився напередодні виборів у прямому ефірі італійського RAI 1

За даними італійського інформаційного агентства ANSA, проголосувати було запрошено трохи менше 50 мільйонів людей. Відповідно до опитувань, лідером вважається правоцентристська коаліція.

У випадку її перемоги в Італії буде сформовано перший після закінчення Другої світової війни уряд правих сил. Підрахунок голосів розпочнеться після їх закриття о 23:00.

Чому в Італії відбуваються позачергові парламентські вибори

Загальнонаціональні вибори в Італії були спричинені міжпартійною боротьбою, яка в липні призвела до повалення уряду прем'єр-міністра Маріо Драгі.

Драгі пішов у відставку в липні та пояснив своє рішення розколом у правлячій коаліції. Парламент Італії було розпущено.

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Джорджія Мелоні є головною кандидаткою на пост прем'єр-міністра як лідер альянсу, до якого також входять партії Сальвіні та експрем'єра Італії та друга владіміра путіна Берлусконі.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завуальовано попередила Італію про наслідки, якщо вона відхилиться від демократичних принципів після перемоги правого блоку на чолі з Мелоні.

Лідерка партії "Брати Італії" пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України та не йти на невиправданий ризик, оскільки економіка сильно постраждала від зростання цін.

Також італійський міністр оборони Лоренцо Гуеріні під час зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим запевнив, що Італія продовжуватиме підтримувати Україну в боротьбі з агресором, незважаючи на результати голосування.

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