У липні уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі через міжпартійну боротьбу покинув посаду. Через це в Італії 25 вересня призначили позачергові вибори до парламенту.

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У кого найбільше шансів здобути владу

Останні електоральні опитування, які проходили два тижні тому засвідчили, що альянс правих партій має найбільшу підтримку. Очолює об'єднання партія Джорджії Мелоні "Брати Італії".

Власне, Мелоні є головною кандидаткою на пост прем'єр-міністерки, оскільки політикиня є лідеркою альянсу. Її союзники – це партія "Ліга" Маттео Сальвіні та "Forza Italia" Сільвіо Берлусконі.

Зауважте! У 2018 році на виборах партія "Брати Італії" набрала лише 4% голосів. Від того часу електоральні настрої суттєво змінилися.

Як відбувається голосування

Виборці можуть проголосувати на парламентських виборах 25 вересня з 7:00 до 23:00. Екзитполи обіцяють опублікувати, щойно закінчиться голосування. Проте до оголошення остаточного результату підрахунків доведеться чекати достатньо часу.

Взяти участь у виборах можуть 51,5 мільйона громадян Італії віком від 18 років. Цікаво, що до реформи 2019 року брати участь у виборах могли брати італійці, яким виповнилось 25.

Що призвело до позачергових парламентських виборів, як на це вплинуло питання України

Передісторіях цих виборів у парламент Італії заслуговує уваги. 21 липня прем'єр-міністр Маріо Драгі пішов у відставку. Таке рішення було спричинене тим, що розвалилась коаліція, яка мала більшість у парламенті.

Фактично представницький орган Італії перестав функціонувати, бо не міг дійти згоди у низці важливих питань. Зокрема лідер панівної партії "П'ять зірок" Джузеппе Конте спершу пообіцяв передати Україні зброю, а потім відмовився від своїх слів. Через це колишній очільник руху і чинний міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що через рейтинги "П'ять зірок" саботують допомогу нашій державі.

Окрім того, партії "Вперед, Італія" та "Ліга" вийшли з коаліції, бо "П'ять зірок" відмовились голосувати за проєкт закону про допомогу населенню через інфляцію та зростання цінам на енергоносії. Передбачалось, що парламент має виділити допомогу обсягом 26 мільярдів євро.

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Італійська виборча система

Голосування в Італійський парламент відбувається в один тур що 5 років. Під час нього громадяни Італії мають обрати 600 депутатів.

Важливо! До конституційної реформи 2020 року в Італії обиралось в парламент понад 900 депутатів.

Важливо розуміти, що в Італії змішана виборча система – тобто представників від народу обирають на мажоритарних округах та за партійними списками за пропорцією 2 до 1.

Якщо враховувати, що в Італії двопалатний парламент, то:

245 депутатів (нижня палата) і 122 сенаторів (верхня палата) будуть обрані за партійними списками.

Решта 147 депутатів і 74 сенатори – за мажоритарною системою.

Щоб партії потрапила в парламент, вона повинна набрати щонайменше 3% голосів.

Що означає перемога правих партій на виборах

Країни Європи переймаються через результати виборів в Італії. Не всім до вподоби "права повістка", яку декларує лідерка електоральних симпатій Джорджія Мелоні.

Політикиня має націоналістичні погляди, критично ставиться до Європейського Союзу та її політичною союзницею є партія "Forza Italia" Сільвіо Берлусконі, яка за словами All News Press є "частково расистською".

Зверніть увагу! Берлусконі раніше мав тісні зв'язки з путіним. Однак Мелоні заявляла, що підтримуватиме Україну.

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До чого слід готуватись Україні

Раніше 24 канал аналізував можливі результати виборів в Італії та те, як зміниться підтримка України. Відносини України та Італії можуть "похолоднішати", попри заяви Мелоні.

Праві партії симпатизують іншим правим рухам у Європи. Зокрема праву та проросійську позицію має прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Варте уваги – як вибори в Італії вплинуть на Україну: дивіться відео