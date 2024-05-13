Президентские выборы в Литве: во второй тур вышли Науседа и Шимоните

В Литве по результатам подсчета голосов на подавляющем большинстве участков во второй тур президентских выборов вышли действующий глава государства Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, уверенно лидирует действующий глава государства Гитанас Науседа – за него проголосовали 44,2% избирателей.

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Шимоните имеет 19,94%. Она опережает адвоката Игнаса Вегеле, который имеет 12,47% голосов.

Очевидно, что во втором туре Литву ждет повторение сценария президентских выборов 2019 года, и нынешнему главе государства снова придется встретиться с Ингридой Шимоните, – говорится в статье.

Выборы в Литве

12 мая в стране состоялись выборы президента. По закону, если ни один из претендентов не набирает более 50% голосов, через 2 недели должен состояться второй тур.

Параллельно с выборами в Литве проходил референдум по легализации множественного гражданства. Он предусматривает изменения в конституцию: изъятие предложения, которое сейчас препятствует гражданам Литвы приобретать второе гражданство – "за исключением случаев, предусмотренных законом, никто не может быть гражданином Литовской Республики и другой страны".

. Явка на воскресных президентских выборах и референдуме о гражданстве составила 59,4% избирателей. Это самый высокий показатель для Литвы с 1997 года.