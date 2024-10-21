Санду победила, но будет второй тур: окончательные результаты выборов в Молдове

В воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы. Центральная избирательная комиссия страны сообщила о результатах.

По результатам обработки всех протоколов, Молдову ожидает второй тур выборов – ни один из кандидатов не пересек отметку в 50% голосов. Кто дальше будет бороться за пост президента и сколько голосов получили кандидаты, передает 24 Канал.

Смотрите также Решающая битва за Молдову: как Россия хочет захватить власть после выборов и причем здесь Украина

Результаты выборов в Молдове

Как и прогнозировалось, наибольшей поддержкой среди избирателей заручилась действующий президент Молдовы Майя Санду. По результатам обработки всех протоколов она набрала 42,45% голосов. Надежды политика на победу на победу в первом туре не оправдались.

Оппонентом Санду станет генеральный прокурор и кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло – он занял второе место с 25,99% голосов.

По подсчетам ЦИК Молдовы, участие в голосовании приняли 1 543 081 гражданин. Явка составляет 51,68%. Наиболее активными были избиратели в возрастном диапазоне 36-45 лет и 56-65 лет.

Результаты референдума в Молдове

В тот же день в Молдове состоялся референдум по евроинтеграции страны. Гражданам задавали вопрос: "Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?"

По предварительным данным ЦИК, количество тех, кто проголосовал "да", составляет 50,45%, "нет" – 49,55%.

Как указывает издание, несмотря на общую предварительную поддержку, в 23 из 32 районов Молдовы на конституционном референдуме подавляющее большинство избирателей отдали предпочтение ответу "нет".