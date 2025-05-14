Стабильность или политический кризис: чем завершатся выборы в Молдове

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии привлекли внимание международного сообщества и продемонстрировали неопределенность позиций политических сил либерально-политического направления с традиционными евроатлантическими ценностями. На фоне проблемных отношений с руководствами Венгрии и Словакии Украина может получить еще одного сложного партнера вблизи собственных границ.

Чего ждать от выборов в Молдове

Будущая политическая конъюнктура в Румынии – не единственный вызов для украинских региональных интересов. В сентябре парламентские выборы пройдут в Молдове, где угроза реванша пророссийских сил делает очевидным вывод: только создание реального проевропейского большинства гарантирует лояльность Кишинева к Киеву. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Хотя до важного дня остается еще более 4 месяцев и предметно говорить о финальном распределении мест на основе различных социологических опросов еще рано, но на важные тенденции необходимо учитывать уже сейчас.

Пока социология дает шансы на прохождение в парламент 5 политических сил:

PAS,

"Партия социалистов",

"Альтернатива",

партия "Победа",

"Наша партия".

Однако на этом этапе, важно отметить следующее.

Во-первых, проевропейская и пропрезидентская политсила PAS удерживает первое место. Если не учитывать позицию тех, кто не определился, то в случае проведения выборов сейчас за политсилу проголосовало бы ориентировочно 38% избирателей.

В то же время первое место в таком формате не станет полноценным триумфом, поскольку с ожидаемым результатом партия потеряет монобольшинство, а значит придется искать партнера по коалиции.

Найти ситуативного союзника среди других политических сил, проходящих в парламент, станет трудной задачей, что потребует значительных компромиссов. Ведь все из них позиционируют себя в оппозиции к действующей власти.

Возлагать надежды на то, что на игровом поле появится новая политическая сила, что пройдет электоральный порог и добавит необходимые голоса PAS – еще более сомнительный сценарий. За исключением уже представленных, пока ни один политический проект не дает оснований говорить о таком сенсационном развитии событий. Скорее всего придется вести переговоры с теми, кто уже представлен в этих избирательных соревнованиях, а вариантов не так много – "Альтернатива", "Партия социалистов" или "Наша партия".

Во-вторых, место в парламенте для "Нашей партии" одиозного политика Ренато Усатого еще точно не гарантировано. Сейчас они претендуют на ориентировочный показатель в 6%, но тенденция поддержки партии показывает системное проседание. Нет никаких гарантий того, что "Наша партия" в сентябре получит менее 5%, особенно на фоне активной деятельности "Альтернативы" (которая перебирает на себя часть электората Ренато Усатого) и без кардинальных изменений в невыразительной предвыборной кампании.

В-третьих, фундаментальное значение для будущей конфигурации парламента будет иметь выступление политического блока "Альтернатива". Напомню, что он объединяет в себе амбициозного примара Кишинева Иона Чебана, экс-кандидата в президенты Александра Стояногло и ряд других политиков со значительно меньшими рейтингами.

Сейчас представители блока ведут активную работу в регионах, проводя прямые встречи и презентацию во всех городах страны. Указанная технология дает заметный результат. Уже сейчас "Альтернатива" может претендовать ориентировочно на 10%, но на практике национальное турне их представителей состоялось в менее чем половину районных центров. Лидеры политического проекта активно работают над его узнаваемостью, что уже демонстрирует положительные результаты. Не стоит удивляться, если "Альтернатива" получит возможность опередить Партию социалистов, которая пока удерживает второе место с ориентировочным показателем на уровне 17%.

В-третьих, хотя социология дает значительную поддержку проекту беглого олигарха Илана Шора (рядом с 16%), на практике указанная пророссийская сила не будет допущена к выборам. В таком случае российскому агенту влияния придется искать альтернативные варианты использования избирательной сети. В кулуарах ведутся дискуссии о возможности поддержки им "Партии коммунистов" или даже "Сердце Молдовы" Ирины Влах.

Ключевой риск в Молдове

Подытоживая потенциальные варианты развития событий, ключевой риск – это вероятная потеря монобольшинства PAS рядом с получением пророссийскими силами достаточных ресурсов для формирования коалиции.

Если победа PAS в менее чем 50% выглядит вероятным сценарием (теоретические шансы получить более высокие показатели будут зависеть от активности диаспоры за рубежом), то по поводу достаточного количества пророссийских "коалициантов" остается ряд важных обстоятельств.

Идеальный вариант для Кремля: если социалисты и структуры Илана Шора наберут более 50% голосов. Однако, по состоянию на сейчас, это выглядит маловероятно. Социалисты не превышают планку даже в 20% по социологическим замерам, а "шоровская сеть" вряд ли сумеет провести прокси-партий в парламент на дополнительные 30%.

Таким образом, если PAS не удержит монобольшинство, фундаментальную роль в определении модели организации нового парламента и назначения правительства будет играть позиция блока "Альтернатива". Последние претендуют на роль третьей силы, которая получит "золотую акцию" для переговоров о коалиции.

В противном случае, без единоличного большинства PAS парламент Молдовы будет напоминать действующую городскую администрацию города Кишинев, где три политические силы ситуативно договариваются по поводу стратегических решений. Подобная модель не будет добавлять надежности законодательной институции, приближать политический кризис и досрочные выборы.

Что делать Украине? Конечно, базовый принцип не вмешательства во внутренние дела другой страны – это аксиома. Также за основу необходимо брать и традиционное сотрудничество с партией власти в рамках общего движения в ЕС. В то же время не лишним будет активизировать диалог с другими политсилами, которые действительно отстаивают проевропейские взгляды. Украинской стороне необходимо развивать стратегические долговременные партнерские отношения с Молдовой, которые позволят сохранять ключевые точки взаимодействия, решать проблемные вопросы (особенно в сфере безопасности) и совместно противодействовать российской экспансии в регионе.