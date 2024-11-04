Пророссийский Стояногло выиграл по голосам внутри Молдовы: кто принес общую победу Санду

Второй тур выборов президента прошел в Молдове в воскресенье, 3 ноября. Действующий президент страны Майя Санду заявила о своей победе.

Правда, по количеству голосов внутри Молдовы побеждает пророссийский кандидат Александр Стояногло. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на молдавскую ЦИК.

Смотрите также Такого еще никогда не было: каково вмешательство России в выборы в Молдове

Как проголосовали граждане Молдовы на выборах

Сейчас обработано 98,87% голосов. По данным ЦИК, общую победу одерживает Майя Санду – за нее проголосовало 55,03%. Между тем за Стояногло – 44,97%.

В общем явка избирателей достигла рекордной цифры в более 1,6 миллиона человек.

По данным ЦИК, внутри Молдовы с 51,19% голосов победу одержал Стояногло. Там подсчет голосов уже завершился.

Результаты выборов внутри Молдовы / Скриншот 24 Канала

Майя Санду же побеждает среди избирателей Кишинева и диаспоры.

В столице за нее проголосовало 57,38%. Там также подсчитывать голоса уже закончили.

Результаты выборов в Кишиневе / Скриншот 24 Канала

Между тем диаспора отдала действующему президенту Молдовы аж 82,31% голосов. Там за нее проголосовало более 251 тысячи человек.

Обработка результатов выборов на зарубежных участках еще продолжается.

Предварительные результаты выборов среди диаспоры Молдовы / Скриншот 24 Канала

Несмотря на то, что 100% бюллетеней еще не обработано, Майя Санду уже объявила о своей победе.

Молдова, сегодня ты победила. Вместе мы показали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване, дома и за рубежом. Идите с гордостью - вы свобода, надежда и стойкость. Я горжусь тем, что служу вам всем,

– сказала она.

Майя Санду поблагодарила за поддержку в выборах: смотрите видео