Щоправда, за кількістю голосів всередині Молдови перемагає проросійський кандидат Олександр Стояногло. Про це пише 24 Канал із покликанням на молдовську ЦВК.

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Як проголосували громадяни Молдови на виборах

Наразі опрацьовано 98,87% голосів. За даними ЦВК, загальну перемогу здобуває Мая Санду – за неї проголосувало 55,03%. Тим часом за Стояногло – 44,97%.

Загалом явка виборців сягнула рекордної цифри у понад 1,6 мільйона осіб.

За даними ЦВК, усередині Молдови із 51,19% голосів перемогу здобув Стояногло. Там підрахунок голосів уже завершився.

Результати виборів усередині Молдови / Скриншот 24 Каналу

Мая Санду ж перемагає серед виборців Кишинева та діаспори.

У столиці за неї проголосувало 57,38%. Там також підраховувати голоси уже закінчили.

Результати виборів у Кишиневі / Скриншот 24 Каналу

Тим часом діаспора віддала чинній президентці Молдови аж 82,31% голосів. Там за неї проголосувало понад 251 тисяча осіб.

Опрацювання результатів виборів на закордонних дільницях ще триває.

Попередні результати виборів серед діаспори Молдови / Скриншот 24 Каналу

Попри те, що 100% бюлетенів ще не опрацьовано, Мая Санду уже оголосила про свою перемогу.

Молдова, сьогодні ти перемогла. Разом ми показали силу нашої єдності, демократії та прихильності гідному майбутньому. Спасибі вам, дорогі молдавани, вдома і за кордоном. Ідіть із гордістю — ви свобода, надія і стійкість. Я пишаюся тим, що служу вам усім,

– сказала вона.

Мая Санду подякувала за підтримку у виборах: дивіться відео