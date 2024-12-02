Парламентские выборы в Румынии: кто лидирует после подсчета 99% голосов

В воскресенье, 1 декабря в Румынии состоялись парламентские выборы. Сейчас подсчитали 99% голосов.

Всего в выборах приняли участие 39 партий и 19 организаций национальных меньшинств. Об этом сообщает Digi24, передает 24 Канал.

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Какая партия является лидером по количеству голосов

По состоянию на 07:00 2 декабря, после подсчета 99% голосов, лидирует социал-демократическая партия с количеством голосов в 22,74%. На втором месте ультраправая партия Альянс за объединение румын (AUR) с 18,14% голосов.

Стоит отметить, что социал-демократическая партия является правящей румынской партией. Ее представитель Марчел Чолаку занимает должность премьер-министра страны. На прошлой неделе на президентских выборах Чолаку не прошел во второй тур, хотя в опросе накануне голосования первенство отдавали именно ему.

Зато AUR является оппозиционным ультраправым альянсом, что демонстрирует выразительные антиукраинские настроения. Возглавляет партию Джордже Симион.

Национальная либеральная партия (PNL), что является партнером социал-демократов по коалиции, получила 14,44% голосов, а оппозиционный Союз спасения Румынии (USR) – 11,96%.

Отметим, что Союз спасения возглавляет прозападная оппозиционерка Елена Ласкони. Она получила второе место на президентских выборах и во втором туре будет соревноваться с ультраправым и пророссийским политиком Келином Джорджеску.

Две ультраправые группировки, S.O.S. Romania и POT, получили 7,6% и 6,3% голосов соответственно, этническая венгерская партия UDMR – 6,5% голосов.

24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы. Ни один из кандидатов не сумел набрать более 50% голосов, поэтому состоится второй тур. Больше всего избирателей, а именно 22,83%, проголосовали за ультраправого и пророссийского политика Келина Джорджеску.