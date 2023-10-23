Органы Польши после выборов закупили устройства для уничтожения документов, – СМИ

Польские спецслужбы якобы приступили к проверке в государственных органах страны. Оппозиция заявила о возможном уничтожении документов некоторыми государственными органами после парламентских выборов.

На прошлой неделе польские СМИ заявили, что службы разведки и военной контрразведки создали специальные комиссии, которым вроде бы поручили проанализировать государственные документы и решить, какие файлы перейдут в архив, а какие будут уничтожены в шредерах.

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Что известно о скандале

Журналисты и оппозиционные политики выявили тендеры нескольких госучреждений Польши на массовую закупку шредеров. Мол, Агентство внутренней безопасности Польши выделило 250 тысяч злотых на приобретение 55 устройств для уничтожения бумаги, а польское Министерство развития и технологий хочет отремонтировать все свои шредеры.

Более того, тендер на "утилизацию и уничтожение сертифицированных документов" объявила и польская железнодорожная компания PKP Intercity.

Один из бывших офицеров разведки рассказал RMF FM, что обычно работа по уничтожению определенных документов проходит в конце января или начале февраля. Однако сейчас это произошло сразу после парламентских выборов 15 октября.

Оппозиционные партии Польши убеждены, что госучреждения, таким образом, хотят скрыть факты несанкционированной оплаты политической рекламы партии власти "Право и справедливость". Также они утверждают, что уничтожение секретных документов, якобы, происходит и в армии Польши, однако Министерство обороны официально это отрицает.

Кроме того, только завершился тендер на поставку 61 шредера для отдела защиты секретной информации 33-й военно-экономической дивизии в Новой Дембе. Важно отметить, что многие из этих тендеров очень сложно найти в недрах государственных сайтов,

– говорится в СМИ.

Официальная реакция Польши

Заместитель министра-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил журналистам, что ни одна служба не уничтожает документы и ни в одном ведомстве не создавала комиссий для пересмотра или уничтожения текущей документации.

Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал сообщение о шредерах "сеянием паники со стороны оппозиции".