Российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что за партнерством Китая и России скрываются российские ресурсы по сниженным ценам. Именно такая ситуация является причиной замораживания конфликта России с Украиной со стороны Китая.

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Выгода для Пекина

Для Китая признание результатов "выборов" в России означает продолжение "выгодного партнерства", он действует только так, как благоприятно для него.

"Китай рассуждает здесь достаточно прагматично. Ему все равно, как в России происходит эта процедура выборов, ведь у них вообще их нет, они просто меняют диктаторов и все. Пекин в обмен на бумажку с поздравлением получает большие прибыли в виде сниженных цен на российские "богатства" (нефть, газ – 24 Канал)" – прокомментировал оппозиционер.

Интересно! В марте 2024 года Китай планирует импортировать рекордный объем российской нефти сорта Sokol.

Мурзагулов отметил, что, что если один диктатор сказал второму диктатору, что он молодец, то для цивилизованного мира это ничего не изменит.

Планы заморозить конфликт

Китаю выгодна война России против Украины для своей экономики, поэтому он сделает все для того, чтобы заморозить этот конфликт и никогда не поднимать вопрос о его решении. Еще одним важным моментом является то, что Китай требует присутствия России на саммите мира в Швейцарии.

"Украинцам и странам Запада нужно выгонять Китай с саммита "веником", ведь у него и так понятны цели. Китай получает доходы из России, поэтому когда он приедет на этот саммит, он сделает все, чтобы заморозить конфликт и оставить в том положении, в котором он есть навсегда. Но Украине такой ход событий ни в коем случае не подходит, как и ее западным партнерам", – отметил оппозиционер.

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