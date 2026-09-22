Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на официальных лиц.

Каким будет новый состав Госдумы России?

Эти выборы стали первыми парламентскими выборами в России после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. По данным российской Центральной избирательной комиссии, после подсчета более 95% бюллетеней "Единая Россия" набрала 57,83% голосов. В 2021 году партия получила 49,8% голосов.

То есть она получит около 79% мест в Госдуме. Это превышает ее предыдущий рекорд – в 2016 году партия получила 343 мандата.

Сначала генеральный секретарь "Единой России" Владимир Якушев заявил, что в парламент, вероятно, пройдут 86 ветеранов так называемой "специальной военной операции". Впоследствии он скорректировал эту цифру до 49.

Это довольно существенный вклад,

– сказал Якушев, комментируя количество участников войны, которые должны войти в новый состав Госдумы.

В Кремле результаты голосования трактуют как подтверждение поддержки Владимира Путина.

"Эти показатели, конечно, свидетельствуют о высочайшем уровне сплоченности российского общества вокруг главы государства", – заявил Песков.

В то же время другие партии, получившие места в Госдуме, также поддерживают российскую войну против Украины. Коммунистическая партия получила 40 мандатов, ЛДПР – 25, "Новые люди" – 20, а "Справедливая Россия" – 4 места.

Особое внимание The Guardian обращает на условия, в которых проходили выборы. Верховный суд России накануне запретил участие в федеральных выборах партии "Яблоко", которую называют единственной зарегистрированной политической силой, выступающей против войны.

Кроме того, голосование проводилось на оккупированных Россией территориях Украины. Западные правительства осудили проведение там выборов, а ЕС заявил, что не будет признавать ни их проведение, ни результаты на оккупированных территориях.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас назвала российские выборы "очередным серьезным ударом по российской демократии".

Кремль подавил инакомыслие и не допустил международных наблюдателей на выборы. Осталась лишь видимость демократии,

– написала Каллас в соцсети X.

Напомним, политолог Максим Джигун считает, что Кремль мог сознательно обеспечить партии Путина рекордный результат, чтобы сохранить максимально широкий контроль над парламентом. По его словам, диктатор стремится иметь достаточно голосов для принятия важных решений независимо от возможных изменений внутри российской элиты.

Реальная явка на выборах, по оценкам некоторых журналистов, могла быть значительно ниже официально заявленной. Кремль заинтересован не только в контроле над Госдумой, но и в демонстрации российскому обществу якобы высокой поддержки власти.