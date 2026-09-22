Про це повідомив The Guardian, посилаючись на офіційних осіб.

Яким буде новий склад Держдуми Росії?

Ці вибори стали першими парламентськими виборами в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. За даними російської Центральної виборчої комісії, після підрахунку понад 95% бюлетенів "Єдина Росія" набрала 57,83% голосів. У 2021 році партія отримала 49,8% голосів.

Тобто вона матиме близько 79% місць у Держдумі. Це перевищує її попередній рекорд – у 2016 році партія отримала 343 мандати.

Спочатку генеральний секретар "Єдиної Росії" Володимир Якушев заявив, що до парламенту, ймовірно, пройдуть 86 ветеранів так званої "спеціальної військової операції". Згодом він скоригував цю цифру до 49.

Це досить суттєвий внесок,

– сказав Якушев, коментуючи кількість учасників війни, які мають увійти до нового складу Держдуми.

У Кремлі результати голосування трактують як підтвердження підтримки Володимира Путіна.

"Ці показники, звичайно, свідчать про найвищий рівень згуртованості російського суспільства навколо глави держави", – заявив Пєсков.

Водночас інші партії, які отримали місця в Держдумі, також підтримують російську війну проти України. Комуністична партія отримала 40 мандатів, ЛДПР – 25, "Нові люди" – 20, а "Справедлива Росія" – 4 місця.

Окрему увагу The Guardian звертає на умови, в яких проходили вибори. Верховний суд Росії напередодні заборонив участь у федеральних виборах партії "Яблуко", яку називають єдиною зареєстрованою політичною силою, що виступає проти війни.

Крім того, голосування проводили на окупованих Росією територіях України. Західні уряди засудили проведення там виборів, а ЄС заявив, що не визнаватиме ані їх проведення, ані результати на окупованих територіях.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала російські вибори "черговим серйозним ударом по російській демократії".

Кремль придушив інакодумство та не допустив міжнародних спостерігачів за виборами. Залишилася лише видимість демократії,

– написала Каллас у соцмережі X.

Нагадаємо, політолог Максим Джигун вважає, що Кремль міг свідомо забезпечити партії Путіна рекордний результат, аби зберегти максимально широкий контроль над парламентом. За його словами, диктатор прагне мати достатньо голосів для ухвалення важливих рішень незалежно від можливих змін усередині російської еліти.

Реальна явка на виборах, за оцінками окремих журналістів, могла бути значно нижчою за офіційно заявлену. Кремль зацікавлений не лише у контролі над Держдумою, а й у демонстрації для російського суспільства нібито високої підтримки влади.