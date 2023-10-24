Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что уникальная черта правления Путина это то, что для его имиджа и укрепления власти уже вложили огромные средства. Он добавил, что это делалось для того, чтобы доказать якобы Путин уникальный и неповторимый.

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Какой будет Россия без Путина

За 24 года у власти российский диктатор потратил на себя и укрепление своего правления сотни миллиардов долларов, а может быть, и больше. Вся внутренняя и внешняя политика России направлена на то, чтобы показать, какой Путин "велик". Только на деятельность его пропагандистских каналов тратят миллиарды долларов.

"Дальше идут взятки для западных лидеров, которых они коррумпировали за это время, деньги на покупку Чемпионата мира по футболу, Олимпиады, покупку золотых медалей на этих соревнованиях, потому что все это идет в "копилку" президенту Путину", – рассказал политтехнолог.

Михаил Шейтельман предположил, что изменится в России без Путина: смотрите видео

К расходам диктатора можно отнести войны, которые он начинал. Поэтому в России никогда даже не думали о "выращивании" других кандидатов. Также у страны-агрессора нет традиции передачи власти по наследству, поэтому нет того, кому можно передать весь этот символический капитал.

Любой другой человек, который придет вместо Путина, придет на пустое место. Разве еще можно захватить власть, но потом вопрос в том, как ее удержать,

– заметил Шейтельман.

Диктатор делал это, в том числе через определенный экономический рост, который происходил при увеличении цен. Но сейчас в России идет спад и деградация.

"Думаю, что в случае отсутствия или исчезновения Путина с политической карты война быстро закончится. Она перерастет в гражданскую войну в России. Им просто будет не до Украины, надо будет развязывать свои вызовы", – подытожил политтехнолог.

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