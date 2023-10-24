Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що унікальною рисою правління Путіна є те, що для його іміджу та зміцнення влади уже вклали величезні кошти. Він додав, що це робилось для того, аби довести нібито Путін унікальний і неповторний.

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Якою буде Росія без Путіна

За 24 роки при владі російський диктатор витратив на себе та укріплення свого правління сотні мільярдів доларів, а, можливо, й більше. Вся внутрішня і зовнішня політика Росії спрямована на те, щоб показати, який Путін "великий". Лише на діяльність його пропагандистських каналів витрачають мільярди доларів.

"Далі йдуть хабарі для західних лідерів, яких вони корумпували за цей час, гроші на купівлю Чемпіонату світу з футболу, Олімпіади, купівлю золотих медалей на цих змаганнях, бо все це йде в "скарбничку" президенту Путіну", – розповів політтехнолог.

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До витрат диктатора ще можна віднести війни, які він починав. Тому в Росії ніколи навіть не думали про "вирощення" інших кандидатів. Також у країни-агресорки немає традиції передавання влади у спадок, відтак нема того, кому можна передати весь цей символічний капітал.

Будь-яка інша людина, яка прийде замість Путіна – прийде на пусте місце. Хіба ще можна захопити владу, але потім питання в тому, як її втримати,

– зауважив Шейтельман.

Диктатор робив це, зокрема й через певний економічний ріст, який відбувався під час збільшення цін. Але зараз у Росії триває спад і деградація.

"Думаю, що у випадку зникнення чи відсутності Путіна з політичної карти, війна швидко закінчиться. Вона переросте у громадянську війну в Росії. Їм просто буде не до України, треба буде розв'язувати свої виклики", – підсумував політтехнолог.

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