Дружественный Кремлю победитель первого тура выборов в Румынии планирует прекратить помощь Украине
8 декабря в Румынии пройдет второй тур президентских выборов. В первом победу одержал беспартийный ультраправый кандидат Келин Джорджеску, который имеет пророссийскую позицию.
Он заявил, что в случае его победы Румыния прекратит помогать Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Джорджеску планирует ставить интересы Румынии на первое место
С начала полномасштабной войны в Украине, Румыния помогла с экспортом миллионов тонн украинского зерна через свой порт Констанца в Черном море, обучением украинских пилотов, а еще передала систему ПВО Patriot.
Однако Джорджеску заявил, что планирует запретить дальнейший экспорт украинского зерна через Румынию и прекратить военную помощь Украине.
Он считает, что его страна не обязана соблюдать обязательства НАТО по расходам на оборону. К тому же политик поставил под сомнение эффективность финансирования ЕС.
Если Джорджеску победит проевропейскую центристку Елену Ласкони во втором туре, Румыния может оказаться изолированной на восточном фланге Запада, а ее ключевая поддержка Украины в НАТО против вторжения России в 2022 году может развалиться,
– пишет Reuters.
Кандидат в президенты Румынии отметил, что интересы страны будут на первом месте. А войну в Украине он призвал прекратить, правда, не уточнил как.
"Как я мог на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте. Невозможно представить, чтобы рядом с нами была война посреди Европы, поэтому приоритетом однозначно будет то, что эту войну в Украине нужно немедленно прекратить", – заявил тот.