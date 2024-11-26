Румынская молодежь протестует после победы дружественного Кремлю кандидата в первом туре выборов

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Румынская молодежь вышла на протест против их результатов.

Она не согласна с победой пророссийского кандидата. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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"Путин, не забывай, Румыния не твоя"

На протест на Университетской площади в Бухаресте во вторник, 26 ноября, собралось более тысячи человек против "фашизма, войны и Джорджеску".

Путин, не забывай, Румыния не твоя,

– скандировала молодежь.

По результатам первого тура выборов, победу с 22,95% одержал ультраправый националистический кандидат Калин Джорджеску. Успех этого пророссийского политика обеспокоил, к слову, не только самих румын, но и международное сообщество.

До своей победы он был малоизвестным. А свою избирательную кампанию дружественный Кремлю Джорджеску провел почти исключительно в TikTok, где завирусилось много его видео.

Вместе с ним во втором туре будет соревноваться Элена Ласкони, которая набрала 19,18% голосов.

Окончательно выбирать своего президента румыны будут 8 декабря.