Выборы в США: почему американские штаты делят на "синие" и "красные", что это значит

Уже 5 ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы. Двумя главными претендентами на победу являются демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

В контексте голосования в США часто можно услышать разделение на так называемые "синие" или "красные" штаты. Более того, есть еще есть "шаткие" штаты, или же swing states. Что же это значит и какое влияние на выборы в США, передает 24 Канал.

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"Синие" и "красные" штаты на выборах

Так, в США есть традиционное деление на штаты по их политическим симпатиям.

"Синие" штаты благосклонны к Демократической партии и на выборах обычно отдают голоса за их представителей. К ним относят Калифорния, Иллинойс, Массачусетс и Вермонт. Свой цвет они "получили" из-за официального цвета демократов.

В свою очередь "красные" штаты обычно голосуют за Республиканскую партию. Красный – это цвет республиканцев и именно поэтому трамповские фуражки с надписью MAGA красного цвета.

Но есть еще штаты, которые не определились с электоральными предпочтениями и регулярно меняют свою позицию, голосуя поочередно то за Демократов, то за Республиканцев. Это "колеблющиеся штаты" или swing states. В 2024 году их 7 – это Пенсильвания, Мичиган, Невада, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия и Аризона.

То есть фактически судьба выборов решается в этих 7 штатах. Поэтому кандидаты особенно прилагаются, чтобы склонить избирателей из swing states на свою сторону. Согласно последней социологии, Харрис имеет незначительное преимущество в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, зато Трамп лидирует в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне.

Если же эта социология окажется правдивой, то Харрис победит, потому что эти штаты имеют большее количество выборов. Больше всего в Пенсильвании – 19, однако Северная Каролина с 16 избирателями, вероятно, более склонна к Трампу. Поэтому интрига сохраняется до последнего.