Демократы в США заговорили о возможной замене Байдена другим кандидатом после дебатов с Трампом

После проведенных дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в Демократической партии США заговорили о возможной замене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Об этом пишут в издании The New York Times.

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У демократов заговорили о замене Байдена другим кандидатом

Как пишут в издании, проблема в неубедительном выступлении Байдена во время дебатов. В частности, в его регулярных оговорках, слабом голосе, а также неспособности внятно подать позицию его партии по ключевым вопросам.

Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек, который был на сцене с Трампом, не может победить. Страх перед Трампом подавлял критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его снятию как кандидата,

– цитирует NYT высокопоставленного представителя штаба Байдена.

"Ребята, демократам следует выдвинуть кого-то другого – пока не поздно", – написал в соцсети X (ранее твитер) Эндрю Янг, который участвовал в праймериз Демократической партии в 2020 году.

Группа демократов Палаты представителей заявила, что они вместе наблюдали за дебатами, а один, который говорил на условиях анонимности, признал, что для Байдена это была "катастрофа". Представитель заявил, что группа обсуждала необходимость нового кандидата в президенты.

Один из крупнейших доноров Байдена и Демократической партии Марк Буэлл, сказал после дебатов, что президент должен серьезно подумать, является ли он лучшей кандидатурой. "У нас есть время выдвинуть еще кого-то?" - сказал он.

Буэлл добавил, что пока не призывает господина Байдена отступить, но "демократическое руководство обязано пойти в Белый дом и четко показать, что думает Америка, потому что здесь на карту поставлена демократия, и мы все нервничаем".

Разговаривая с журналистами после дебатов, господин Байден отметил, что он боролся с простудой. "У меня болит горло", – сказал он.

Сам Байден отверг беспокойство относительно своей результативности в дебатах и призывы отказаться от участия. "Я считаю, что все прошло хорошо", – сказал он журналистам после дебатов.

"Трудно спорить с лжецом", – добавил Байден, имея в виду Трампа.

NYT отмечает, что ни один действующий президент еще не выбывал так поздно из предвыборной кампании, и у демократов не было единого мнения относительно того, что произойдет, если он это сделает. В четверг вечером демократы представляли сценарии, по которым старейшины партии, такие как сенатор Чак Шумер, бывшая спикер Нэнси Пелоси и конгрессмен Джеймс Клайберн, должны были бы вмешаться в дело Байдена. Не было никаких признаков того, что кто-то из них согласится это сделать.

Другие демократы сказали, что опасаются, что уже слишком поздно, отметив, что Байден – "гордый и упрямый" и уже давно настаивает на том, что лучше подготовлен для победы над Трампом, и он не будет слушать никого, кроме, возможно, своей жены Джилл, которая решительно поддержала его участие в гонке.