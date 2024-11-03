NBC News провело финальный национальный опрос среди американцев. Он показал, что Харрис и Трамп имеют по 49 процентов голосов зарегистрированных избирателей. Между тем 2 процента избирателей говорят, что еще не знают, кому отдать предпочтение, информирует 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Как разделились голоса американцев

Также опрос продемонстрировал, что Харрис на 20 процентов впереди Трампа в вопросе абортов. Кроме того, на 9 процентов больше избирателей считают, что демократка лучше заботится о среднем классе, чем Трамп.

Между тем две трети избирателей уверены, что нация движется в неправильном направлении.

Трамп имеет лидерство как тот, что лучше управляет экономикой (51% – 41%) и справляется со стоимостью жизни (52% – 40%). Он также сохраняет свое преимущество в 25 процентов относительно безопасности границы и контроля за иммиграцией.

Справка: Аналогичный опрос в октябре показывал, что Харрис и Трамп имеют по 48 процентов поддержки, а 4 процента избирателей еще не определились со своим кандидатом. В сентябре лидировала Харрис с 49 процентами голосов против 44 процентов поддержки у Трампа.

Независимо от того, кто выиграет президентскую гонку, 60 процентов избирателей считают, что страна останется разделенной.

В расширенном бюллетене, где включены кандидаты от третьих сторон, Трамп имеет 47 процента, а Харрис – 46 процентов, при этом 7 процентов поддерживают других кандидатов или не определились.

Издание спрогнозировало благоприятные сценарии для обоих лагерей. Для республиканцы выгодно, если будет большая явка среди мужчин, белых избирателей и избирателей без высшего образования. При таком раскладе Трамп опережает Харрис на 2 пункта – 50 против 48 процентов.

Справка: Трамп лидирует среди сельских избирателей (75% – 23%), белых избирателей (56% – 42%) и белых избирателей без высшего образования (64% – 34%).

Если будет небольшое увеличение явки женщин, белых избирателей с высшим образованием и цветных избирателей, то Харрис опережает Трампа на 3 пункта – 50 против 47 процентов.

Справка: Харрис имеет наибольшее преимущество над Трампом среди темнокожих избирателей (87% – 9%), избирателей младше 30 лет (57% – 41%) и белых избирателей с высшим образованием (55% – 43%).

Опрос показал также, что женщины поддерживают Харрис с перевесом в 16 процентов (57% – 41%), а мужчины поддерживают Трампа с перевесом в 18 процентов (58% – 40%).

Через национальную систему выборщиков президентские соревнования в конечном итоге будут решать события в таких ключевых штатах, как Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. И последние опросы в этих штатах не позволяют сказать, кто имеет больше шансов на победу.