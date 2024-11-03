Традиционно в США выборы проходят во вторник после первого понедельника ноября. В этом году этот день выпал на 5 ноября, говорится в публикации 24 Канала.

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Когда станет известно имя победителя

В то же время миллионы американцев имели возможность проголосовать досрочно – лично или по почте. Так, в Северной Каролине открепительные бюллетени для досрочного голосования начали рассылать еще 6 сентября, впоследствии такую возможность открыли в Алабаме и Висконсине. Также досрочно личное голосование началось в Миннесоте, Южной Дакоте и Вирджинии.

5 ноября избирательные участки в США откроются в 5:00 – 7:00 и будут работать до 18:00 – 20:00 в разных штатах и в разных часовых поясах. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов.

Отмечается, что результаты выборов станут известны уже в ночь на 6 ноября. Если разница будет минимальной, подсчет может затянуться.

Официально Коллегия выборщиков должна объявить результаты выборов президента США 17 декабря 2024 года.

После подсчета голосов кандидаты имеют 2 месяца на обжалование результатов выборов и судебные разборки.

Окончательные результаты выборов должны быть утверждены в Конгрессе 5 января 2025 года, а дальше должна состояться инаугурация.

Напомним, что в США президентом станет тот, кто получит большинство голосов выборщиков (по крайней мере 270 из 538).