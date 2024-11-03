Традиційно у США вибори відбуваються у вівторок після першого понеділка листопада. Цьогоріч цей день випав на 5 листопада, йдеться у публікації 24 Каналу.

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Коли стане відомо ім'я переможця

Водночас мільйони американців мали можливість проголосувати достроково – особисто або поштою. Так, у Північній Кароліні відкріпні бюлетені для дострокового голосування почали розсилати ще 6 вересня, згодом таку можливість відкрили в Алабамі та Вісконсині. Також достроково особисте голосування розпочалося у Міннесоті, Південній Дакоті та Вірджинії.

5 листопада виборчі дільниці у США відкриються о 5:00 – 7:00 й працюватимуть до 18:00 – 20:00 у різних штатах та в різних часових поясах. Після закриття виборчих дільниць почнеться підрахунок голосів.

Зазначається, що результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада. Якщо різниця буде мінімальною, підрахунок може затягнутися.

Офіційно Колегія виборщиків має оголосити результати виборів президента США 17 грудня 2024 року.

Після підрахунку голосів кандидати мають 2 місяці на оскарження результатів виборів і судові розбірки.

Остаточні результати виборів мають бути затверджені у Конгресі 5 січня 2025 року, а далі має відбутися інавгурація.

Нагадаємо, що у США президентом стане той, хто отримає більшість голосів виборщиків (принаймні 270 з 538).