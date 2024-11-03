NBC News провело фінальне національне опитування серед американців. Воно показало, що Гарріс і Трамп мають по 49 відсотків голосів зареєстрованих виборців. Тим часом 2 відсотки виборців кажуть, що ще не знають, кому віддати перевагу, інформує 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Як розділилися голоси американців

Також опитування продемонструвало, що Гарріс на 20 відсотків попереду від Трампа у питанні абортів. Крім того, на 9 відсотків більше виборців вважають, що демократка краще дбає про середній клас, ніж Трамп.

Тим часом дві третини виборців упевнені, що нація рухається в неправильному напрямку.

Трамп має лідерство як той, що краще керує економікою (51% – 41%) і справляється з вартістю життя (52% – 40%). Він також зберігає свою перевагу у 25 відсотків щодо безпеки кордону та контролю за імміграцією.

Довідка: Аналогічне опитування у жовтні показувало, що Гарріс і Трамп мають по 48 відсотків підтримки, а 4 відсотки виборців ще не визначилися зі своїм кандидатом. У вересні лідирувала Гарріс із 49 відсотками голосів проти 44 відсотків підтримки у Трампа.

Незалежно від того, хто виграє президентські перегони, 60 відсотків виборців вважають, що країна залишиться розділеною.

У розширеному бюлетені, де включені кандидати від третіх сторін, Трамп має 47 відсотків, а Гарріс – 46 відсотків, при цьому 7 відсотків підтримують інших кандидатів або не визначилися.

Видання спрогнозувало сприятливі сценарії для обох таборів. Для республіканців вигідно, якщо буде більша явка серед чоловіків, білих виборців і виборців без вищої освіти. При такому розкладі Трамп випереджає Гарріс на 2 пункти – 50 проти 48 відсотків.

Довідка: Трамп лідирує серед сільських виборців (75% – 23%), білих виборців (56% – 42%) і білих виборців без вищої освіти (64% – 34%).

Якщо буде невелике збільшення явки жінок, білих виборців з вищою освітою та кольорових виборців, то Гарріс випереджає Трампа на 3 пункти – 50 проти 47 відсотків.

Довідка: Гарріс має найбільшу перевагу над Трампом серед темношкірих виборців (87% – 9%), молодших виборців до 30 років (57% – 41%) і білих виборців з вищою освітою (55% – 43%).

Опитування показало також, що жінки підтримують Гарріс з перевагою в 16 відсотків (57% – 41%), а чоловіки підтримують Трампа із перевагою у 18 відсотків (58% – 40%).

Через національну систему виборщиків президентські змагання в кінцевому підсумку вирішуватимуть події в таких ключових штатах, як Мічиган, Пенсільванія та Вісконсин. І останні опитування в цих штатах не дають змоги сказати, хто має більше шансів на перемогу.