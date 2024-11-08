Украина имеет для Трампа предложение, от которого он не сможет отказаться, – экс-глава МИД

К новому президенту США Дональду Трампу реально отыскать подход. Просто нужно найти такое предложение, которое будет выгодно и Украине, и Штатам.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, заметив, что Дональд Трамп – предприниматель. Он будет анализировать все сквозь призму того, какую выгоду могут получить Соединенные Штаты от того или иного дела.

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Как найти подход к Трампу

Как отметил Огрызко, Украина вполне может найти подход к Трампу. Наше государство может сделать ему такие предложения, от которых он не откажется. Но нужно все правильно донести. Прежде всего это касается военно-промышленного комплекса США.

Что такое ВПК США? Это – колоссальная машина, которая работает сейчас на пол оборота. Оружие, которое нужно США, сейчас производится. Что-то обновляется. Но в той ситуации, которая сложилась, нужно перевооружить всю Европу и Украину. Если ВПК будет загружен под завязку, то это сотни миллиардов долларов для американского бизнеса,

– сказал Огрызко.

Кроме того, опытная украинская армия вполне сможет после победы заменить определенные подразделения американских военных, которые расположены в Европе.

Параллельно стоит продвигать идею с конфискацией российских активов. Соединенные Штаты вообще не проиграют, если будут оказывать военную помощь для Украины, а компенсировать все из российских активов. Также наше государство обладает огромными запасами различных полезных ископаемых.

Вопрос в том, чтобы найти правильный подход к Трампу. Нужно дать понять, что он с нами не проиграет, а выиграет в глазах американской системы и экономики,

– подчеркнул Огрызко.