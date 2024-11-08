Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що Дональд Трамп – підприємець. Він аналізуватиме все крізь призму того, яку вигоду можуть отримати Сполучені Штати від тієї чи іншої справи.

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Як знайти підхід до Трампа

Як наголосив Огризко, Україна цілком може знайти підхід до Трампа. Наша держава здатна зробити йому такі пропозиції, від яких він не відмовиться. Але потрібно все правильно донести. Насамперед це стосується військово-промислового комплексу США.

Що таке ВПК США? Це – колосальна машина, яка працює зараз на пів оберта. Зброя, яка потрібна США, зараз виробляється. Щось оновлюється. Але в тій ситуації, яка склалася, потрібно переозброїти усю Європу та Україну. Якщо ВПК буде завантажений під зав'язку, то це сотні мільярдів доларів для американського бізнесу,

– сказав Огризко.

Крім того, досвідчена українська армія цілком зможе після перемоги замінити певні підрозділи американських військових, які розташовані в Європі.

Паралельно варто просувати ідею з конфіскацією російських активів. Сполучені Штати взагалі не програють, якщо надаватимуть військову допомогу для України, а компенсуватимуть все з російських активів. Також наша держава володіє величезними запасами різних корисних копалин.

Питання в тому, аби знайти правильний підхід до Трампа. Потрібно дати зрозуміти, що він з нами не програє, а виграє в очах американської системи та економіки,

– підкреслив Огризко.