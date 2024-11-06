Все будут подавать в суд на всех, – Харрис анонсировала "месяц судебного ада" после выборов США

В США уже закрылись последние избирательные участки. Пока появляются предварительные результаты, в кампании Камалы Харрис говорят, что готовятся к затяжным судебным искам.

Там предполагают, что объявление победителя в президентской гонке может занять несколько дней, но в любом случае будут юридические последствия, которые затянутся на недели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Команда Харрис готовит капитал для покрытия счетов за суды

В кампании Харрис назвали предстоящие суды "адом".

Это будет месяц судебного ада,

- сказал один из ее советников.

Ожидается, что судебное решение ошибок, а также, рассмотрение жалоб от республиканцев займет "четыре-шесть недель, когда каждый будет судиться с каждым".

Доноры команды Харрис предполагают, что им нужно будет сохранить капитал или собрать больше средств для покрытия крупных счетов за эти суды.

Внешний советник кампании Дана Ремус отметила, что команда Харрис имеет адвокатов по всей стране, чтобы "оспаривать подсчеты, пересчеты и проверки".

"Выборы определяются американским народом, и нет возможности отменить эти результаты. Наши институты не позволят этого, включая Верховный суд", – добавила она.