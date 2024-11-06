Там припускають, що оголошення переможця в президентських перегонах може зайняти декілька днів, але у будь-якому випадку будуть юридичні наслідки, які затягнуться на тижні. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Команда Гарріс готує капітал для покриття рахунків за суди

У кампанії Гарріс назвали майбутні суди "пеклом".

Це буде місяць судового пекла,

— сказав один із її радників.

Очікується, що судове вирішення помилок, а також, розгляд скарг від республіканців займе "чотири-шість тижнів, коли кожен судитиметься з кожним".

Донори команди Гарріс припускають, що їм потрібно буде зберегти капітал або зібрати більше коштів для покриття великих рахунків за ці суди.

Зовнішній радник кампанії Дана Ремус зауважила, що команда Гарріс має адвокатів по всій країні, щоб "оскаржувати підрахунки, перерахунки та перевірки".

"Вибори визначаються американським народом, і немає можливості скасувати ці результати. Наші інституції не дозволять цього, включаючи Верховний суд", – додала вона.