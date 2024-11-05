Сработал фактор "икс": у кого больше шансов победить на выборах США

Ситуация с выборами в Соединенных Штатах является достаточно шаткой. Камала Харрис и Дональд Трамп имеют примерно равные шансы. Но в течение последних недель один из кандидатов имел небольшой рост в рейтингах.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что динамика шла в пользу Харрис. В течение последних 2-3 недель у Трампа несколько выросли рейтинги. Но до сих пор трудно спрогнозировать, кто будет победителем выборов в США.

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Почему у Трампа выросли рейтинги

Как отметил Несвитайлов, все связано с определенными действиями Трампа. Он несколько смягчил агрессивность своей риторики. Также на его сторону активно включился Илон Маск. И это дало свои результаты.

Уменьшение агрессивности и очень активное включение Илона Маска сыграло как фактор "икс". Поддержка начала постепенно повышаться. Даже в шатких штатах, где Харрис его опережала на 1%-1,5% в пределах погрешности, теперь Трамп так опережает. Но тоже в пределах погрешности,

– сказал Несвитайлов.

Где можно посмотреть результаты выборов в США

Илон Маск действительно оказался главным оружием Дональда Трампа. Если тот выиграет выборы, то не менее 20% – это заслуга миллиардера. Он является главным спонсором его кампании и организовал лотерею с розыгрышем миллионов долларов. Также Маск активно ездил агитировать за Трампа на митингах.

Напомним, что выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Обычно победитель известен уже поздно ночью или на утро следующего дня.