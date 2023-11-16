Развяжет руки Путину и уничтожит НАТО: The Economist назвал Трампа самой большой угрозой для мира

Журнал The Economist назвал Дональда Трампа – самой большой угрозой миру. Вероятная победа Трампа на выборах в США в 2024 году запустит необратимые процессы в США и в мире, от которых может пострадать и Украина.

В The Economist опубликовали прогноз на 2024 год, который начинается со слов "над миром нависла тень". Обложку украсила фотография, на которой тень от лица Трампа накрывает Землю. Издание отмечает, что за все время ни один человек не омрачал анализ The Economist так сильно, как Трамп омрачает 2024 год. Вероятную победу Трампа на выборах в США журнал сравнивает с подбрасыванием монеты.

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Ошибка Байдена или Трампа может определить результат президентской гонки

Как пишет издание, Трамп лидирует на республиканских праймериз. По данным нескольких опросов, он опережает Джо Байдена в "сомневающихся штатах".

В одном из опросов, проведенном по заказу газеты New York Times, 59% избирателей доверяют Трампу в вопросах экономики по сравнению с 37%, которые доверяют Байдену.

По крайней мере, на праймериз гражданские иски и уголовные преследования только укрепили позиции Трампа.

В ближайшие 12 месяцев ошибка любого из кандидатов может определить результат гонки и тем самым перевернуть мир,

– говорится в публикации.

Журнал пишет, что именно сейчас опасный момент для того, чтобы такой человек, как Трамп, снова "стучал в дверь Овального кабинета". В статье говорится, что демократия "у себя дома находится в беде".

The Economist отмечает, что Америка сталкивается с растущей враждебностью за рубежом: ей противостоят Россия в Украине, Иран и его союзники на Ближнем Востоке, Китай через Тайваньский пролив и в Южнокитайском море.

Эти три страны тесно координируют свои усилия и разделяют видение нового международного порядка, в котором сила права, а автократы защищены,

– говорится в статье.

The Economist пишет, что поскольку второй срок Трампа планировали месяцами, он, вероятно, будет более организованным.

"Трамп не будет ограничен в своих стремлениях к возмездию, экономическому протекционизму и театрально экстравагантным соглашениям. Неудивительно, что перспектива второго срока Трампа приводит в отчаяние мировые парламенты и залы заседаний. Но отчаяние – это не план. Пора навести порядок в беспокойстве", – отмечает издание.

Трамп представляет наибольшую угрозу для США

В то же время в The Economist считают, что наибольшую угрозу Трамп представляет для США. Преследуя своих врагов, Трамп будет вести войну с любым институтом, который станет на его пути, включая суды и Министерство юстиции.

"Однако победа Трампа в следующем году будет иметь глубокие последствия и за рубежом. Китай и его друзья будут радоваться тому, что американская демократия не работает. Если Трамп презирает процессуальные и гражданские права в США, то его дипломаты не смогут провозгласить их за границей. Глобальный Юг получит подтверждение своим подозрениям, что американские призывы поступать правильно на самом деле является лишь упражнением в лицемерии. Америка стала бы просто еще одной большой силой", – говорится в публикации.

Протекционистские убеждения Трампа также будут развязаны. В первый срок его правления экономика процветала, невзирая на введенные им тарифы для Китая.

Его планы на второй срок будут более разрушительными. Он и его помощники рассматривают возможность введения общих 10%-х налогов на импорт, что более чем втрое превышает нынешний уровень.

Даже если Сенат обуздает его, протекционизм, оправдывающийся экспансивным взглядом на национальную безопасность, приведет к росту цен для американцев.

Журнал отмечает, что у Америки есть дефицит бюджета в таких масштабах, которые наблюдались только во время войны, и стоимость обслуживания долгов выше. Снижение налогов будет способствовать инфляции, а не росту.

Заграничный вектор Трампа

За границей первый срок Трампа оказался лучше, чем ожидалось. Его администрация предоставила оружие Украине, добилась заключения мирного соглашения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, а также "напугала" европейские страны, заставив их увеличить расходы на оборону.

Политика Америки по отношению к Китаю стала более воинственной. В то же время The Economist называет и некоторые преимущества, которые может дать второй термин Трампа.

Его безразличие к правам человека может сделать правительство Саудовской Аравии более покладистым после окончания войны в Газе и укрепить отношения с правительством Нарендры Моди в Индии,

– говорится в статье.

Но второй термин будет другим, потому что мир изменился. В частности, стремление Трампа к соглашениям и его представления об интересах Америки не ограничены реальностью и не опираются на ценности.

Трамп считает, что для Америки тратить кровь и ресурсы в Европе – это плохое соглашение. Поэтому он угрожает закончить войну в Украине за один день и разрушить НАТО, возможно, отказавшись от обязательства Америки рассматривать нападение на одну страну как нападение на все.

На Ближнем Востоке Трамп, вероятнее всего, будет безоговорочно поддерживать Израиль. В Азии он может быть готов пойти на соглашение с главой КНР Си Цзиньпином, чтобы отказаться от Тайваня, поскольку не понимает, зачем Америке вступать в войну с ядерной сверхдержавой ради крошечного острова.

Но зная, что Америка покинет Европу, у Путина будет стимул продолжать войну против Украины и прибирать к рукам бывшие советские страны, такие как Молдова или страны Балтии.

Без американского давления Израиль вряд ли сможет добиться внутреннего консенсуса по мирным переговорам с палестинцами. Полагая, что Трамп не поддержит своих союзников, Япония и Южная Корея могут получить ядерное оружие.

Утверждая, что Америка не несет никакой глобальной ответственности за борьбу с изменением климата, Трамп тем самым сводит на нет усилия по его замедлению.

К тому же его окружают "ястребы" из Китая, считающие, что конфронтация – это единственный способ сохранить американское господство. Оказавшись между президентом, заключающим соглашения, и его поджигателями войны, Китай может легко просчитаться в вопросе о Тайване, что приведет к катастрофическим последствиям.

Выборы, имеющие значение

Второй термин Трампа станет переломным в том смысле, в каком не стал таковым первый. Победа бы подтвердила его наиболее разрушительные представления о власти.

Его планы встретят меньшее сопротивление. А поскольку Америка проголосовала за него, зная о худшем, ее моральный авторитет упадет.

Выборы будут решаться десятками тысяч избирателей всего в нескольких штатах. В 2024 году от их бюллетеней будет зависеть судьба мира.