Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.
Смотрите также Не влюбляйтесь в его решения: 3 причины, которые заставили Трампа изменить риторику по Украине
Предвыборный период Байдена
В издании отмечается, что после того, как Джо Байден получил огромную внешнеполитическую победу, подписав закон, который предусматривал выделение Украине 60 миллиардов долларов, его команда планирует уменьшить внимание общественности к участию США в войне в Украине.
Там отметили, что политики намерены обращаться к электорату, озабоченного экономическими проблемами.
Дело демократии будет оставаться центральным компонентом кампании переизбрания Байдена – как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности огнестрельного оружия и образования – поэтому Белый дом и помощники кампании заявили, что не предусматривают непрерывного толчка связей с общественностью усилить поддержку войны в Украине в ближайшие месяцы,
– говорится в сообщении.
Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что, "теперь, когда Конгресс принял дополнительный закон, это, естественно, не является таким актуальным вопросом".
И все же, как отметили в издании, демократы и преданные трансатлантисты, которые соглашаются с мнением Байдена, в основном считают, что важнейшим элементом дальнейшей поддержки Украины и НАТО со стороны США является то, что президент останется на второй срок. Поэтому для них есть смысл акцентировать внимание на других вопросах, которые больше беспокоят американских избирателей.
Что говорит Зеленский о потенциальном президентстве Трампа: кратко
- Президент Украины заявил, что выборы президента США – это решение исключительно американцев. Сотрудничество Украины и США не зависит от того, кого из кандидатов поддержит народ.
- Он выразил надежду, что наша страна продолжит сотрудничество с США, независимо от результатов выборов.
- "Поэтому я надеюсь, что он не будет против Украины. Я надеюсь на это... Конечно, есть разные взгляды на что-то, на какие-то детали. Но если у нас есть общие взгляды и общие ценности, то, конечно, мы можем работать (с Трампом, – 24 Канал)", – сказал глава государства.