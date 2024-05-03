Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.
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Передвиборчий період Байдена
У виданні зазначається, що після того, як Джо Байден здобув величезну зовнішньополітичну перемогу, підписавши закон, який передбачав виділення Україні 60 мільярдів доларів, його команда планує зменшити увагу громадськості до участі США у війні в Україні.
Там зазначили, що політики мають намір звертатися до електорату, заклопотаного економічними проблемами.
Справа демократії залишатиметься центральним компонентом кампанії переобрання Байдена – як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України та Дональда Трампа до абортів, безпеки вогнепальної зброї та освіти – тому Білий дім і помічники кампанії заявили, що не передбачають невпинного поштовху зв’язків з громадськістю посилити підтримку війни в Україні в найближчі місяці,
– йдеться у повідомленні.
Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що, "тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий закон, це, природно, не є таким актуальним питанням".
І все ж, як зазаначили у виданні, демократи і віддані трансатлантисти, які погоджуються з думкою Байдена, здебільшого вважають, що найважливішим елементом подальшої підтримки України та НАТО з боку США є те, що президент залишиться на другий термін. Тому для них є сенс акцентувати на інших питаннях, які більше турбують американських виборців.
Що говорить Зеленський про потенційне президентство Трампа: коротко
- Президент України заявив, що вибори президента США – це рішення виключно американців. Співпраця України та США не залежить від того, кого з кандидатів підтримає народ.
- Він висловив сподівання, що наша країна продовжить співпрацю зі США, незалежно від результатів виборів.
- "Тож я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це… Звичайно, є різні погляди на щось, на якісь деталі. Але якщо у нас є спільні погляди та спільні цінності, то, звичайно, ми можемо працювати (з Трампом, – 24 Канал)", – сказав глава держави.