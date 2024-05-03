Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

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Передвиборчий період Байдена

У виданні зазначається, що після того, як Джо Байден здобув величезну зовнішньополітичну перемогу, підписавши закон, який передбачав виділення Україні 60 мільярдів доларів, його команда планує зменшити увагу громадськості до участі США у війні в Україні.

Там зазначили, що політики мають намір звертатися до електорату, заклопотаного економічними проблемами.

Справа демократії залишатиметься центральним компонентом кампанії переобрання Байдена – як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України та Дональда Трампа до абортів, безпеки вогнепальної зброї та освіти – тому Білий дім і помічники кампанії заявили, що не передбачають невпинного поштовху зв’язків з громадськістю посилити підтримку війни в Україні в найближчі місяці,

– йдеться у повідомленні.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що, "тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий закон, це, природно, не є таким актуальним питанням".

Довідка. Вже цьогоріч в листопаді в Сполучених Штатах пройдуть вибори, на яких оберуть нового президента країни. Зауважимо, що це будуть 60 вибори очільника США.

І все ж, як зазаначили у виданні, демократи і віддані трансатлантисти, які погоджуються з думкою Байдена, здебільшого вважають, що найважливішим елементом подальшої підтримки України та НАТО з боку США є те, що президент залишиться на другий термін. Тому для них є сенс акцентувати на інших питаннях, які більше турбують американських виборців.

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