Мы видим 3 разных пути вперед, – Зеленский о сотрудничестве с США после выборов

Вскоре в Соединенных Штатах состоятся выборы, по результатам которых выберут нового президента. Зеленский признал, что результат этих выборов в следующем месяце будет решающим для будущего Украины и ее амбиций относительно НАТО.

Об этом украинский лидер отметил изданию FT, с которым поговорил после брифинга 27 лидеров ЕС о своем плане в Брюсселе в четверг и после встречи с крупнейшими политическими партиями в ассамблее блока.

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Сотрудничество с США после выборов в ноябре

В издании пишут, что вице-президент и кандидат от Демократической партии на пост президента США Камала Харрис заявила, что в будущем обдумает членство нашей страны в НАТО, а кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал военную помощь США Киеву и заявил, что урегулирует конфликт, как только его изберут.

Я не знаю, каким будет предложение к нам после выборов (в США – 24 Канал)... Мы видим три разных пути вперед,

– сказал Зеленский.

Одним из них будет продолжение поддержки, но союзники все еще "боятся некоторых рисков".

"В зависимости от того, кто победит в борьбе за Белый дом, "мы видим (2 – 24 Канал) другие пути. Будет ли более позитивным? Или менее позитивный? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей", – добавил президент Украины.