Про це український лідер зазначив виданню FT, з яким поговорив після брифінгу 27 лідерів ЄС про свій план у Брюсселі в четвер і після зустрічі з найбільшими політичними партіями в асамблеї блоку.

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Співпраця з США після виборів в листопаді

У виданні пишуть, що віце-президентка і кандидат від Демократичної партії на пост президента США Камала Гарріс заявила, що в майбутньому обміркує членство нашої країни в НАТО, а кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу США Києву і заявив, що врегулює конфлікт, як тільки його оберуть.

Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів (в США – 24 Канал)...Ми бачимо три різні шляхи вперед,

– сказав Зеленський.

Одним з них буде продовження підтримки, але союзники все ще "бояться деяких ризиків".

"Залежно від того, хто переможе в боротьбі за Білий дім, "ми бачимо (2 – 24 Канал) інші шляхи. Буде більш позитивним? Чи менш позитивний? Чесно кажучи, не знаю. І це дуже чутливо для наших людей", – додав президент України.