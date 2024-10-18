За словами президента України, більшість союзників підтримують його. Водночас на інших потрібно тиснути.

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Тривають дискусії

Зеленський пояснив, що попри те, що усі члени НАТО погодилися з тим, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства, США та Німеччина виступають проти офіційного запрошення Києва приєднатися через страх ескалації конфлікту з Росією.

Він також пояснив, що деякі чиновники приватно припускали, що вступ до НАТО може бути використаний як розмінна монета в будь-яких переговорах з Москвою. Своєю чергою, Зеленський сказав, що це підніме моральний дух наших людей і солдатів

Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не загинуть. Ніколи, тому що ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення в НАТО, моральний дух впаде,

– підкреслив президент.

Зеленський порівняв дебати з попередніми дискусіями щодо надання Україні ракетних комплексів Patriot або винищувачів F-16, де західні столиці спочатку відмовлялися, а потім повільно дійшли згоди та погодилися.

За словами президента України, війна не закінчиться, поки Путін не відчує, що повинен закінчити, а він розуміє лише силу.

Це залежить не від Росії, а від волі наших партнерів. Більшість на нашому боці. Але ми повинні тиснути на інших,

– додав він.

Зеленський представив План перемоги у Єврораді 17 жовтня.