Какой будет политика Харрис и Трампа в отношении Украины: кто из кандидатов лучше для нас

В ночь с 5 на 6 ноября в США состоятся выборы президента. Оба кандидата имеют свои хорошие и плохие стороны, которые по-разному могут повлиять на ситуацию в Украине.

Камала Харрис, скорее всего, продолжит дозированную поддержку, а Дональд Трамп непредсказуем, поэтому его шаги могут быть резкими как в хорошую сторону, так и в плохую. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что Украине нужно иметь хорошие отношения с обеими партиями.

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Кто из кандидатов лучше для Украины

Политолог объяснил, что Харрис в своей предвыборной риторике больше обращает внимание на войну в Израиле, борьбе с терроризмом и ситуацию в других странах. Эти конфликты являются "свежими", происходят сейчас и приобретают новые очертания, поэтому она вынуждена на это реагировать. Это является частью предвыборной кампании, ведь сейчас большое количество выходцев еврейского происхождения, палестинцев хотят, чтобы их услышали.

Кто побеждает на выборах: смотрите карту

Он отметил, что победа Харрис вряд ли приведет к чрезвычайным положительным изменениям для Украины.

Стоит рассчитывать на дозированную поддержку, которая есть сейчас, которая также грозит нам затягиванием войны,

– отметил Джигун.

Относительно непредсказуемого Трампа, его будущая политика на посту президента может обернуться или в хорошую, или в плохую сторону для Украины.

Он часто любит навязывать свое мнение другим мировым лидерам, но не факт, что он получит нужное одобрение от Владимира Путина. К сожалению, пока что Россия имеет на линии фронта успехи, что побуждает российского диктатора к дальнейшим действиям.

Заявление Трампа к Путину, что нужно остановить все так, как есть, или в каких-то других конфигурациях – не обязательно будет одобрительно воспринято. Тогда какой будет реакция человека, который привык быть доминантой в международных отношениях, предсказать сложно. Здесь может сработать сценарий против России и увеличение поддержки Украины,

– отметил политолог.

Джигун привел пример передачи Украине первого летального оружия в виде систем Javelin, когда Трамп был президентом. Никто из демократов этого не сделал.

Интересно! Зато исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпшейн считает, что у Трампа нет другого варианта остановки войны, как отдать Путину все, что он захочет. Зато риторика демократов лучше, ведь они хоть мало, но передают оружие Украине.

Политолог подытожил, что Украине важно выстраивать двухпартийное взаимодействие и сотрудничать с новоизбранным Конгрессом и сенаторами. Если наша страна будет иметь поддержку различных ветвей власти и должностных лиц, может гарантировать себе стабильное прохождение тяжелых периодов.

К слову, 24 Канал проведет ночь выборов с читателями и будет оперативно сообщать о ходе голосования и событиях.