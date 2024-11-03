Пока не объявляется, какой государственный секретарь будет при Трампе. Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что поговаривают якобы Илон Маск займет места в правительстве.

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Каким может быть президентство Трампа

Пока неизвестно, к каким действиям может прибегнуть кандидат в президенты. Но не стоит говорить якобы победа Трампа станет концом света. Можем представить, что новоизбранный президент США начнет требовать от Украины согласиться на требования России, угрожая лишить помощи.

Украина не соглашается. Что будет делать Трамп? Он все заберет и сделает для себя в начале собственной каденции второй Афганистан и второй позор для Соединенных Штатов? Очевидно, что он на это не пойдет,

– сказал политолог.

В нынешней ситуации понятно, что определенные шаги показывают слишком апокалиптически. Возможно, даже есть определенные силы в Европе, которые хотят под "зонтиком" Трампа продвинуть позиции капитуляции. Но кто бы ни победил на выборах до завершения первого квартала 2025 года у нас будет нисходящий тренд по помощи Украине.

К этому нужно готовиться, готовить наших партнеров из европейской части мира. Но выборы в США действительно могут кардинально повлиять на нынешнюю ситуацию. Ведь в течение года нам постоянно рассказывали об эскалации, о том, чего нельзя.

Один кандидат выступает якобы как "голубь мира", другой является продолжением деятельности нынешней администрации, который говорит, что Украину будут поддерживать столько, сколько понадобится,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Поэтому надо исходить из одной риторики и другой, давать возможности Украине побеждать. Именно о необходимости усиления поддержки мы сейчас говорим.