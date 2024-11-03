Поки не оголошується, який державним секретар буде при Трампі. Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що подейкують нібито Ілон Маск займе місця в уряді.

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Яким може бути президентство Трампа

Поки невідомо, до яких дій може вдатися кандидат в президенти. Але не варто говорити нібито перемога Трампа стане кінцем світу. Можемо уявити, що новообраний президент США почне вимагати від України погодитися на вимоги Росії, погрожуючи позбавити допомоги.

Україна не погоджується. Що робитиме Трамп? Він все забере і зробить для себе на початку власної каденції другий Афганістан і другу ганьбу для Сполучених Штатів? Очевидно, що він на це не піде,

– сказав політолог.

У теперішній ситуації зрозуміло, що певні кроки показують занадто апокаліптично. Можливо, навіть є певні сили в Європі, які хочуть під "парасолею" Трампа просунути позиції капітуляції. Але хто б не переміг на виборах до завершення першого кварталу 2025 року у нас буде низхідний тренд щодо допомоги Україні.

До цього потрібно готуватися, готувати наших партнерів з європейської частини світу. Але вибори у США дійсно можуть кардинально вплинути на нинішню ситуацію. Адже упродовж року нам постійно розказували про ескалацію, про те, чого не можна.

Один кандидат виступає нібито як "голуб миру", інший є продовженням діяльності нинішньої адміністрації, який каже, що Україну підтримуватимуть стільки, скільки знадобиться,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Тому треба виходити з однієї риторики та іншої, давати можливості Україні перемагати. Саме про необхідність посилення підтримки ми зараз говоримо.