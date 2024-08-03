Трамп согласился провести дебаты с Харрис на Fox News: когда они состоятся

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп принял предложение провести дебаты с Камалой Харрис. Транслятором хочет выступить телеканал Fox News.

Об этом Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social. Дебаты предварительно запланированы на 4 сентября.

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Дебаты Трампа и Харрис

Правила будут похожи на правила моих дебатов с Сонным Джо, к которому его партия ужасно относилась, но с полной аудиторией,

– сказал Трамп, имея в виду Байдена, который отказался баллотироваться на пост президента.

Стоит указать, что Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента от Демократической партии. Представители демократов 2 августа сообщили, что она выполнила все необходимые условия. 3 923 делегата подали петицию с просьбой включить ее в бюллетень для голосования за номинацию. Ни один другой кандидат не преодолел порог в 300 подписей делегатов.

Также добавим, что на днях Дональд Трамп попал в расовый скандал с Камалой Харрис. Республиканец обвинил политика в том, что та якобы всегда говорила, что она только имеет индийское происхождение, однако ничего не утверждала об афроамериканском.