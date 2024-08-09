Не верю, что это возможно в истории США, – Ермак о том, потеряет ли Украина поддержку за Трампа

20 июля президент Зеленский и кандидат в руководители США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Андрей Ермак прокомментировал это событие.

Ранее в Офисе президента уже рассказывали, что во время общения украинский лидер призвал Трампа не верить странам, которые оправдывают Путина. Зато, американец попросил коллегу не воспринимать за правду фейковые новости, якобы о том, что его победа выгодна России. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил заверения Трампа в том, что тот не собирается уступать главе Кремля.

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Ни один президент США не поступит иначе

По словам Ермака, Трамп четко понимает, что это за война. Поэтому чиновник уверен, что США в дальнейшем будут поддерживать Украину. Также глава ОП отметил, что в последние дни риторика Джея Ди Венса, известного своими антиукраинскими высказываниями кандидата в вице-президенты от республиканцев, начала претерпевать изменения.

По мнению Ермака, наступления полного взаимопонимания требует мощной работы.

Я, честно говоря, не верю, что может быть когда-нибудь в истории США президент, который не понимал бы, что такое Россия, и который бы на идеологическом уровне не был бы настроен по поддержке Украины,

– заявил чиновник.

Также он обратил внимание на то, как изменилось отношение и отношения между США и Украиной, особенно за последние 2 года. Говорит, это историческое изменение.

Сегодня мы действительно являемся партнерами. У нас мощные, открытые союзнические отношения. Я не верю, что любой президент США будет по-другому настроен,

– отметил Ермак.

Отдельно глава Офиса президента отметил, что выборы президента США – это вопрос американского народа. Киеву важно добиться, чтобы оба штаба, оба кандидата, люди вокруг четко понимали, что происходит в Украине, понимали, на какой стадии война, осознавали нашу стратегию.

"Очень важно, чтобы у обоих кандидатов был план украинской победы", – добавил он.