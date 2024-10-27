Никто не хочет позволить Путину выиграть войну, – Ермак о потенциальной победе Трампа

Чуть больше чем через неделю в США состоятся выборы президента страны. Украина убеждена, что ни один из кандидатов не хочет позволить Путину выиграть войну.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью изданию Corriere Della Sera.

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Является ли победа Трампа угрозой для Украины

Андрей Ермак отметил, что Украина не боится победы Дональда Трампа на выборах. Глава ОП отметил, что действительно, для нашей страны политика США имеет большое значение, ведь они наш главный союзник.

Разговор с Байденом и Камалой Харрис был теплым, но и с Трампом прошел очень хорошо. Я присутствовал, не буду рассказывать подробностей, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из Соединенных Штатов уверены, что ни один из двух кандидатов не хочет позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжена,

– отметил он.

Ермак добавил, что Трамп также говорит о необходимости справедливого мира. Республиканская партия, несмотря на все отличия от Демократической, хорошо знает, что на нас напали и Украину невозможно победить.

"Я думаю, что ни один американский лидер не намерен способствовать победе автократии, такой как Россия", – сказал глава Офиса.