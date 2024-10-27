Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю виданню Corriere Della Sera.

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Чи є перемога Трампа загрозою для України

Андрій Єрмак зауважив, що Україна не боїться перемоги Дональда Трампа на виборах. Глава ОП зазначив, що справді, для нашої країни політика США має велике значення, адже вони наш головний союзник.

Розмова з Байденом і Камалою Гарріс була теплою, але і з Трампом пройшла дуже добре. Я був присутній, не буду розповідати подробиць, це було за закритими дверима, але можу сказати, що ми повернулися зі Сполучених Штатів впевнені, що жоден із двох кандидатів не хоче дозволити Путіну виграти цю війну і що військова підтримка буде продовжена,

– зазначив він.

Єрмак додав, що Трамп також говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, попри всі відмінності від Демократичної, добре знає, що на нас напали і Україну неможливо перемогти.

"Я думаю, що жоден американський лідер не має наміру сприяти перемозі автократії, такої як Росія", – сказав голова Офісу.