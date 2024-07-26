Трамп опережает Камалу Харрис всего на 1%, – NYT

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и кандидат на пост президента Дональд Трамп имеют почти равный уровень поддержки. Политиков разделяет лишь 1%.

После того, как президент Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, Дональд Трамп и Камала Харрис ведут напряженную борьбу. Согласно опросу, кандидаты разделены одним процентом среди вероятных избирателей.

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Харрис сокращает разрыв с Трампом

По данным исследования NYT и института Siena College, за 45-го президента США готовы отдать голос 48% избирателей, а за вице-президента – 47%. Речь идет о вероятных избирателях.

Отмечается, что среди зарегистрированных избирателей ситуация отличается на два процентных пункта. Собственно, за Трампа готовы проголосовать 48% избирателей, за Харрис – 46%.

Как отметили в издании, сократить значительное преимущество Трампа помогло, вероятно, быстрое переформатирование демократической коалиции. NYT пишет, что Харрис получила 93% поддержки от демократов – такую же долю, которую Трамп получал от республиканцев.