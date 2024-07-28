Трамп начинает нервничать: что смущает кандидата в президенты от республиканцев

Камала Харрис мощно стартовала в предвыборной гонке. По разным опросам ее разрыв с Дональдом Трампом совсем небольшой и она может его победить.

Такое положение дел пугает республиканцев. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, добавив, что Трампа смущает успех Харрис и объединение демократов.

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У республиканцев серьезные проблемы

Заявление Байдена о выходе из выборов перезагрузило демократическую партию. Ситуация внутри стабилизировалась, а таким решением был доволен весь истеблишмент. К тому же Байден останется в должности до конца своего срока, так что ничего непредсказуемого не ожидается.

Важно, что Харрис является представительницей демократов нового поколения. Сам Байден сказал, что передает "факел власти" от своего поколения для молодого и современного. Это сильная позиция, которая вызвала уважение.

Конечно, Трамп не собирается сдаваться, поэтому гонка будет очень сложной. Но важно, что свои внутренние проблемы демократы уже преодолели, а республиканцы еще нет,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

У республиканцев нет альтернативного молодого кандидата, который мог бы заменить Трампа. Поэтому если вдруг о нем появятся новые негативные факты, то у всей команды возникнут серьезные трудности.

"Трамп также это понимает. Для него было значительно комфортнее бороться с действующими президентом США. Такая гонка выглядела легче, чем с Камалой Харрис. Это очень угрожающе, поэтому он начинает нервничать", – добавил политолог.